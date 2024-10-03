شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. مستجدات "طب النوم" على طاولة المتخصصين في الدورة الـ 11 والان نبدء بالتفاصيل

رنيا الشمراني

جلسات اليوم الثاني

سراج ولي

الدمام - شريف احمد - ينظم مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، غدًا ولمدة يومين (الجمعة - السبت) الرابع والخامس من أكتوبر الجاري، فعاليات الدورة الحادية عشر لطب وتخطيط النوم، وذلك في فندق كراون بلازا وبمشاركة نخبة من الأطباء والطبيبات المتخصصين في طب النوم.وأوضحت رئيسة الدورة استشارية طب النوم لدى الكبار والصغار، الدكتورة رانيا الشمراني، المشرفة على الدورة، أن اللقاء يبحث على مدى يومين العديد من المواضيع المرتبطة بمستجدات طب النوم، إذ تتضمن جلسات اليوم الأول (4 أكتوبر) محاضرات عن انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، اختبار انقطاع التنفس الانسدادي في المنزل، تسجيل النوم، تسجيل نتائج تخطيط النوم، بجانب ورش عمل مهمة عن نظام وضع الأقطاب الكهربائية، وتقييم مراحل النوم، تسجيل حركات التنفس والساق.لفتت الشمراني إلى أن جلسات اليوم الثاني (5 أكتوبر) تشمل محاضرات عن قواعد وإرشادات تحديد جرعة علاج ضغط مجرى الهواء الايجابي، استكشاف أخطاء Pap وإصلاحها، اختبار زمن النوم المتعدد واختبار الحفاظ على اليقظة، قاعدة التسجيل التلقائي، بجانب نظرة عامة على سجلات تخطيط النوم، بالإضافة إلى ورشة عمل عن اختبار زمن النوم المتعدد.فيما أوضح مدير مركز طب وبحوث النوم البروفيسور سراج عمر ولي، أن هذه الدورة تهدف إلى ربط الأطباء والمتخصصين في الجهاز التنفسي والفنيين والكادر التمريضي والمهتمين بطب النوم بمستجدات تخصص طب النوم وعلاج المرضى الذين يعانون من مشاكل اضطرابات النوم.