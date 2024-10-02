شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود بجازان ينقذ بحارًا تعرض لأزمة صحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت الدوريات البحرية بقيادة حرس الحدود في منطقة جازان، المساعدة لبحار من الجنسية الفلبينية، إثر تعرضه لأزمة صحية على متن سفينة تجارية في عرض البحر.

وبعد إسعاف البحار، نُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ودعت المديرية العامة لحرس الحدود إلى الاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

