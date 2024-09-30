شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء بسام عطية: "الأمن الفكري" يعزز وعي الفرد بدوره في حماية وطنه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024، أقيمت ندوة حوارية فكرية بعنوان "الأمن الفكري"، بحضور اللواء م. بسام زكي عطية المستشار في رئاسة أمن الدولة، وحاوره الإعلامي مفرح الشقيقي.

وبدأ اللواء حديثه عن موضوع الأمن الفكري، موضحًا أنه موضوع واسع جدًا، جرت مناقشته في العديد من المقالات والكتب والرسائل التي كتبها الأساتذة، والصحفيون، والكتاب، والفلاسفة، والعلماء، تناولت جميعها الجوانب المتعلقة بالفكر وطرق حمايته.

مهددات الأمن الفكري

ثم تطرق إلى مهددات الأمن الفكري، موضحًا أن هناك العديد من القضايا التي تشكل تهديدًا، مثل: انعدام الحريات، والفقر، وسوء التعليم، والطائفية، وهي جميعها عوامل تؤثر سلبًا على استقرار الأمن الفكري.



واستعرض اللواء عطية لمحة تاريخية عن التهديدات التي أثرت في الأمن الفكري عبر العصور، مشيرًا إلى بعض الثورات الأوروبية، مثل الثورة الفرنسية، مرورًا بالثورات اليسارية والناصرية والقومية، وصولًا إلى التهديدات المرتبطة بالحركات الإسلامية المتطرفة.

دورة حياة الفكر

بعد ذلك، تناول دورة حياة الفكر، التي تعكس المراحل التي تمر بها أي فكرة أو معتقد، بدءًا من نشأتها، وصولًا إلى انتشارها أو تلاشيها، مشيرًا إلى أن التحولات الفكرية غالبًا ما تكون مدفوعة بعوامل سياسية واقتصادية.

وشدد عطية على أن الإنسان هو الركيزة الأساسية للدولة، مؤكدًا أهمية وعي الفرد بدوره في حماية وطنه، ما يسهم في بناء مجتمع واعٍ ومثقف، قادر على التعامل مع التحديات التي تواجهه.



كما أشار إلى أن الهدف هو بناء مجتمع يحمل قيم السلام، والمحبة، والانتماء، وتحقيق المواطنة بصورتها الصحيحة، والوصول بالعقل السعودي إلى الساحة العالمية.

صور الإرهاب

وفي ختام حديثه، أكد اللواء عطية أن الإرهاب لا يقتصر فقط على الصورة الدموية التي نراها اليوم في شكل أحزمة ناسفة، بل هناك أشكال متعددة للإرهاب.

وأشار إلى أن هذه الأشكال تسبقها أفكار متجذرة عبر عقود وقرون، وأن الإرهاب في جوهره يمثل حربًا على الأفكار، تهدف إلى تغييب العقل وتحويله إلى أداة جامدة بلا وعي.