شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. وزير الشؤون الإسلامية يوجه بفرش جامع خادم الحرمين الشريفين بالسجاد الفاخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بفرش جامع خادم الحرمين الشريفين بمنطقة نجران بالسجاد الفاخر والذي يعد من أكبر جوامع المنطقة ويقع على مساحة تتجاوز 3245 متر مربع، كما تضمن التوجيه فرش 10 جوامع أخرى في المنطقة، إلى جانب رفع تقرير فوري للمساجد التي تحتاج للفرش بمختلف المحافظات التابعة للمنطقة.

تحديد احتياجات الجامع جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها خلال زيارته الحالية لمنطقة نجران للوقوف احتياجات المنطقة من خدمات الشؤون الإسلامية وشملت الوقوف على عدد من الجوامع استهلها بالوقوف على جامع خادم الحرمين الشريفين الذي يعد من المعالم بوسط مدينة نجران.

وتجول بالجامع ومرافقة حيث استمع لشرح وافي عن تاريخ بداية نشأة الجامع والخدمات التي يقدمها، وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ إنشاء الجامع في عام 1420 هـ، وتبلغ مساحته 3245 م2 ويتسع إلى 5000 مصل.

الجدير بالذكر أن زيارة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لهذا الجامع تأتي ضمن برنامج زيارته لمنطقة نجران لتفقد قطاعات الوزارة في المنطقة، وتدشين عدد من المبادرات والاطلاع على أبرز المشاريع المنفذة والبرامج والأنشطة الدعوية، والوقوف على الجوامع والمساجد للتأكد من جاهزيتها ومن جودة الخدمات المقدمة للمصلين.