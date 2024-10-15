شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهر.. ضبط أكثر من 4300 مخالفة على تطبيقات توصيل الطلبات والان نبدء بالتفاصيل

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نشاط توصيل الطلبات

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسجيل (4,314) مخالفة خلال شهر سبتمبر 2024 على تطبيقات توصيل الطلبات.وذلك خلال الحملات المكثفة التي تجريها الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية, بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مستوى التنافسية بين الشركات، ومتابعة امتثال المرخصين للأنظمة واللوائح.وأوضحت الهيئة إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت مابين عدم التزام السائق بالزي المعتمد من الهيئة، أو تعاقد تطبيق التوصيل مع ناقل من الفئات غير المصرح بالتعاقد معها، بالإضافة إلى مخالفة المركبة أو السائق للاشتراطات المطلوبة، وأن تتوفر في المركبة الأدوات والمستلزمات اللازمة بما يضمن سلامة البضاعة المنقولة.وأكدت الهيئة أنها تتابع باستمرار نشاط توصيل الطلبات، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.وأشارت إلى إمكانية تقديم البلاغات والمقترحات بالتواصل مع الرقم الموحد 19929، أو عن طريق منصات التواصل الاجتماعي @SaudiTGA.