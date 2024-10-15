تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم وألوان هواتف Huawei nova 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم ومواصفات وألوان سلسلة هواتف Huawei nova 13 المرتقبة من هواوي والتي تنطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في 22 من أكتوبر.

ينطلق حدث هواوي في وقت لاحق هذا الشهر لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف nova، ومن المقرر أن تقدم العملاق الصيني خلال الحدث اثنان من الإصدارت هما nova 13 وnova 13 Pro.

وتؤكد الصور المسربة على أن هاتف nova 13 يأتي بتصميم يحاكي الإصدار السابق إلى حد كبير، حيث يضم الهاتف عدد ثلاثة من الكاميرات، على أن يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع نظام AF بالليزر.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Huawei nova 13 بإختيارات ألوان تتضمن الأخضر، والبنفسجي وأيضاً اللون الأبيض والأسود، كما يتوفر الهاتف بإختيارات في سعة التخزين بين 256 أو 512 جيجا بايت، على أن يتم الكشف عن السعر في الحدث الرسمي.

وينطلق Huawei nova 13 Pro بعدد أكبر من العدسات، على أن تتضمن الإعدادات نظام Laser AF للتركيز التلقائي مع ثلاثة من الكاميرات.

وينطلق nova 13 Pro للأسواق بنفس إختيارات الألوان التي تشمل الأبيض، والأخضر والبنفسجي إلى جانب اللون الأسود، مع إختيار أعلى في سعة التخزين يصل إلى 1 تيرابايت، ومن المتوقع أن تبدأ العملاق الصيني هواوي خلال الفترة القادمة في مشاركة إعلانات تشويقي توضح تفاصيل أكثر حول هذه الإصدارات قبل الإعلان الرسمي.

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