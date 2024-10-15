تكنولوجيا: هاتف Realme P1 Speed ينطلق بمعالج Dimensity 7300 Energy

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Realme للأسواق اليوم هاتف Realme P1 Speed الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 7300 Energy وسعر يبدأ من 215 دولار.

يتميز هاتف Realme P1 Speed بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Realme هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يدعم هاتف P1 Speed رقاقة معالج Dimensity 7300 Energy، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، ويدعم أيضاً التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، كما تقدم Realme هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 14 وواجهة realme UI 5.0.

وتدعم Realme الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، ومكبرات صوتية بنظام ستريو، كما يأتي بمعايير IP65 في مقاومة الماء والأتربة.

ومن المقرر أن يتوفر Realme P1 Speed بألوان الأزرق، والتيتانيوم، وسعر يبدأ من 215 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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