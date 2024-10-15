تكنولوجيا: ابل تعلن عن جهاز iPad mini (2024) بمعالج A17 Pro ودعم تقنية Wi-Fi 6E

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل اليوم عن جيل جديد من أجهزة iPad mini اللوحية، وتقدم ابل iPad mini للعام 2024 برقاقة معالج A17 Pro وميزة دعم تقنية Wi-Fi 6E.

كانت شركة ابل قد أطلقت إصدارها السابق من أجهزة iPad mini في 2021، واليوم يأتي الإصدار الجديد برقاقة Apple A17 Pro التي قدمت للمرة الأولى في هواتف iPhone 15 Pro و15 Pro Max العام الماضي.

ومن المقرر أن يتلقى هذا الإصدار تحديث iPadOS 18.1 الذي ينطلق بمنصة الذكاء الإصطناعي “Apple Intelligence”.

كما ينطلق iPad mini (2024) بنموذج رئيسي بسعة تخزين 128 جيجا بايت، أي أعلى من النموذج الرئيسي المميز للإصدار السابق الذي جاء بسعة تخزين 64 جيجا بايت في النموذج الرئيسي.

كما يدعم هذا الإصدار تقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.3، أيضاً يضم منفذ USB C بمعايير 3.1 Gen2، ويدعم الجهاز الإدخال بقلم “Apple Pencil Pro stylus”.

ويتوفر iPad mini (2024) بإختيارات ألوان تتضمن الأزرق، والبنفسجي، و Starlight إلى جانب اللون الرمادي.

أيضاً يتميز هذا الإصدار بشاشة Liquid Retina IPS LCD بحجم 8.3 إنش، ودقة عرض 1488 في 2266 بيكسل، كما يدعم أبعاد 3:2، ومعدل تحديث 60Hz.

ويضم الجهاز كاميرة خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل، مع تحسينات في معالجة الصور عبر شريحة ISP في معالج A15 Pro، ويدعم أيضاً Smart HDR 4.

أيضاً يدعم الجهاز إستشعار البصمة Touch ID، ويضم بطارية بسعة 19.3 واط في الساعة لدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 10 ساعات من التصفح أو مشاهدة الفيديو، كما يضم صندوق التغليف محول شحن بقدرة 20W بموصل USB C.

كما أطلقت ابل حافظة Smart Folio بسعر 59 دولار، بينما يبدأ سعر Apple iPad mini (2024) من 499 دولار لنموذج W-Fi المميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويتوفر الجهاز للبيع بدءاً من 23 من أكتوبر.

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