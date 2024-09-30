شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 93%.. مصائد الخليج العربي تستحوذ على أعلى كمية من الروبيان بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت نتائج الصيد البحري وتربية المائيات لعام 2023م أن كمية مصيد الروبيان في المصائد البحرية بلغت 13,665 طنا، وقد استحوذت المصائد في الخليج العربي على الكمية الأعلى من صيد الروبيان، حيث بلغ 12,830 طنا بنسبة 93,9%، بينما بلغ حجم المصيد في البحر الأحمر 835 طنا بنسبة 6,1% من إجمالي مصيد الروبيان في عام 2023م.

وبلغت كمية إنتاج الروبيان أكثر من 66 ألف طن كأعلى الأنواع من حيث كمية الإنتاج في أنواع الثروة السمكية، يليه نوع البلطي النيلي بأكثر من 45 ألف طن، ثم ثالثا نوع السيباس بكمية إنتاج بلغت أكثر من 13 ألف طن، والدنيس بأكثر من 11 ألف طن، و3 آلاف طن لأنواع أخرى.





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