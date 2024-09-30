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القيادة توجه بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - صدرت توجيهات القيادة بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق، لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة
وتتابع المملكة العربية بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتؤكد ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية.
كما تؤكد في هذا الصدد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الأحداث، وضرورة الحد من تبعاتها الإنسانية.

حماية الأمن والسلم

وتدعو المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية الأمن والسلم الإقليمي لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها.
وانطلاقًا من موقف المملكة الداعم للأشقاء في لبنان؛ فقد صدرت توجيهات قيادة المملكة -حفظها الله- بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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