شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| أمانة جدة لـ "اليوم": إطلاق مشروع فرز النفايات من المصدر في 17 حي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي خلال حديثه لـ "اليوم" عن إطلاق مشروع فرز النفايات من المصدر، الذي يهدف إلى تحسين عقود النظافة الجديدة، ورفع كفاءة إدارة النفايات، وتعزيز الاستثمار في تكنولوجيا تحويل النفايات إلى موارد، وخفض الإنفاق على التخلص من النفايات وتوجيه هذه التكاليف نحو مشاريع حيوية أخرى.

محمد البقمي

وكانت أمانة محافظة جدة أعلنت عن تفاصيل المشروع بالتزامن مع ندوة ومعرض اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية في أمانة جدة اليوم، نحو 17 حي في مدينة جدة، إضافة إلى منطقة الكورنيش بالكامل، إذ وفّرت الأمانة 4431 حاوية، فيما خصصت 1477 نقطة جمع موزعة في الأحياء المغطاة.

في حين أكد وكيل الأمين لخدمة المجتمع، المهندس لؤي عبده، خلال الندوة عن أهمية الوعي بالتعامل السليم مع الغذاء، والمساهمة في تقليل الهدر الغذائي وتأثيراته على البيئة، مشددًا على "ضرورة تعاون كل الجهات وأفراد المجتمع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وخفض معدلات ونسب الهدر في المملكة".

جانب من كلمة وكيل الامين لخدمة المجتمع

نظام متكامل



أمام ذلك، لخّصت مدير إدارة الإشراف وتطوير النظافة في أمانة جدة، رنا الغامدي، خلال الندوة، النتائج المتحققة من الانتقال إلى عقود الأداء عبر مشروع "فرز النفايات من المصدر"، في تطوير نظام متكامل لجمع نفايات الطعام، وتشجيع الاستثمار في إعادة تدوير النفايات، وتطوير بنية تحتية متقدمة لإعادة التدوير.

كلمة رنا الغامدي

وأضافت: "من خلال هذا المشروع سيزيد الوعي العام حول تقليل الهدر الغذائي، فضلًا عن تشجيع المبادرات المجتمعية والشركات على تنبي تقنيات جديدة لخفض الهدر، وتحفيز البحث والابتكار في تقنيات إدارة النفايات".



فيما استعرضت المشرف على التدريب في برنامج إجادة، مروج الغريبي، خلال الندوة، الطرق السليمة لتداول الأغذية في المطاعم والمنشآت الغذائية، إضافة إلى التخزين الأمثل للأغذية.