شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول.. الدفاع المدني يحذر من طقس مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #مكة_المكرمة .

ولمتابعة الحالة عبر الرابط:https://t.co/vXwLgRVfbj pic.twitter.com/hbkhzBzUsW — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 29, 2024

طقس مكة

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.ونصحت بالحذر والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسديد. ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)ويأتي ذلك في ظل إصدار المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقة مكة المكرمة، محذرًا من طقسها.وبين أنها تشهد هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على جذم ويلملم