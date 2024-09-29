شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحدد 7 حالات لتكرار تكليف المعلم بسد الاحتياج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم 7 حالات يمكن فيها تكرار تكليف المعلم بسد الاحتياج التعليمي، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الموازنة عند إجراء التكليف.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجب أن يزيد نصاب المعلم المكلف كليًا أو جزئيًا عن أنصبة معلمي نفس التخصص في المدرسة المكلف بها.

ويجرى تخفيض النصاب التعليمي للمعلم المكلف جزئيًا بواقع 4 حصص صفية عن كل مدرسة يكلف بها، بما لا يزيد عن مدرستين إضافة إلى مدرسته الأساسية. حالات تكرار التكليف ولفتت الوزارة إلى أن حالات تكرار التكليف تشمل إذا كان نصاب المعلم 50% فأقل من نصابه التدريسي، نقل المعلم داخليًا أو خارجيًا، المعلم في المدارس ذات المبنى الواحد، رغبة المعلم في إعادة تكليفه لسد الاحتياج أو الموازنة، بعد مرور عامين دراسيين على آخر تكليف للمعلم، إذا لم ينفذ المعلم أو لم يستكمل مدة تكليفه، عدم وجود معلم آخر يقوم بسد الاحتياج التعليمي.

وحددت أيضًا آلية لإسناد بعض المقررات الدراسية لتخصصات معينة لسد الاحتياج التعليمي، مثل إسناد مقرر الإحصاء في المرحلة الثانوية إلى تخصص الرياضيات، ومقرر مبادئ القانون إلى تخصص الدراسات الإسلامية، وغيرها من المقررات.

وشددت على أهمية تطبيق دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد 1446، بهدف توحيد إجراءات سد الاحتياج وتحقيق الشفافية والاستقرار في الميدان التعليمي. سد الاحتياج التعليمي كما وضعت الوزارة آلية لسد الاحتياج من المكلفين بالتشكيلات المدرسية والإشرافية، بدءًا من معلمي الموهوبين وحتى المشرفين التربويين، مع مراعاة التخصص والمؤهل للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وفيما يخص الموجه الطلابي، أوضحت الوزارة أنه يمكن تكليفه بتدريس مقرر المهارات الحياتية في المرحلة الثانوية إضافة إلى عمله، وفي حال عدم وجود معلم متخصص في المرحلة المتوسطة والابتدائية، يمكن تكليف الموجه الطلابي غير المتخصص بـ 6 حصص صفية في مجال تخصصه، على أن يكون التكليف في حال وجود عجز.

وأتاحت الوزارة تكليف المعلمين من داخل المدرسة بسد الاحتياج التعليمي، بعد أخذ موافقتهم الخطية، في حال عدم وجود المعلم المتخصص في المرحلة المتوسطة والثانوية، وفق الأنظمة والتعليمات.