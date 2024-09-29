شكرا لقرائتكم خبر عن 54 طبيبًا يتأهلون عبر برنامج الطب الباطني بمدينة الملك عبدالله بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، بنجاح 54 متدرباً في برنامج الطب الباطني الذي يُعد الأكبر من نوعه في المدينة.

ويأتي هذا الاحتفال ضمن الخطة الاستراتيجية للمدينة لتأهيل وتطوير الكفاءات الطبية في المملكة، بهدف تعزيز مهارات الأطباء وإعدادهم للتعامل مع مختلف التحديات الصحية.



شهد الحفل تكريم أفضل المتدربين في مختلف المستويات التدريبية، إلى جانب تكريم أفضل قسم تدريبي وأفضل استشاري مشارك في تدريب أطباء زمالة الباطنة بمدينة الملك عبدالله الطبية.

الطب الباطني

ويأتي هذا التكريم تقديراً للجهود التي بذلها المتدربون والمشرفون في تحسين وتطوير مهاراتهم السريرية والمعرفية، مما يعكس نجاح البرنامج وجودته في إعداد أطباء متخصصين في الطب الباطني قادرين على تقديم رعاية صحية عالية الجودة.



تضمن الحفل استعراضاً لأهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الأكاديمي 2023/2024، حيث نجح المتدربون في الامتحانات الدورية ونظموا فعاليات تعليمية متنوعة شملت ورش عمل متخصصة ومحاضرات علمية تناولت أحدث التطورات في مجالات مثل أمراض القلب والجهاز الهضمي وأمراض الكلى والرئة.

الرعاية الصحية

كما شملت الأنشطة التدريب على أحدث التقنيات الطبية والتشخيصية، مما أسهم في تعزيز كفاءة المتدربين واستعدادهم للتطبيق العملي في البيئات السريرية.



وفي ختام الحفل، أعرب تجمع مكة المكرمة الصحي عن فخره بإنجازات المتدربين، مؤكداً على استمرار برنامج الطب الباطني في مدينة الملك عبدالله الطبية كجزء من استراتيجيتها لتوفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في تأهيل أطباء متخصصين يمتلكون الخبرة والمعرفة لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمجتمع.