شكرا لقرائتكم خبر عن العقيق.. شمس الغروب تغوص في تجمعات مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعيش منطقة الباحة جمال غروب الشمس المخضبة بالحمرة، وسط تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة والمحافظات التابعة لها خلال الأيام الماضية، وتشكل بحيرات طبيعية وسط المناطق البرية بمحافظة العقيق، مع جريان الشعاب والأودية.

وشكلت لحظة غروب الشمس على محافظة العقيق، فضوؤها خليط مجموعة ألوان تناثرت وتأثرت بمركبات الهواء المحيطة، ولونها الأحمر ناتج عن المسافة التي يقطعها ضوؤها، فكلما انخفض قرص الشمس طالت المسافة التي يقطعها الضوء، ويشاهد ذلك بكل وضوح وقت الغسق الذي يظهر فيها اللونان الأحمر والأصفر بصورة أكثر.

