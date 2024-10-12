كتانة: نُعلم اللجنة الدولية للصليب الاحمر واليونيفيل عن كل تحركاتنا ومهماتنا خصوصا عند التنقل على الحدود

أكّد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، "اننا نُعلم اللجنة الدولية للصليب الاحمر واليونيفيل عن كل تحركاتنا ومهماتنا خصوصا عند التنقل على الحدود وذلك لتأمين حماية المتطوعين".

وكشف "اننا ننقل معدات طبية ومازوت إلى مستشفى تبنين الحكومي بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ الحكومية بالاضافة إلى البقاع الغربي ورشيا وزحلة وقريبا على بعلبك".