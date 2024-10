شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بناقلة نفط في بحر البلطيق وسحبها إلى ميناء ألماني والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الألمانية في وقت مبكرة من صباح اليوم السبت إن ناقلة النفط التي تضررت بسبب حريق في بحر البلطيق جرى قطرها إلى ميناء ألماني بعد عملية استمرت خمس ساعات.وسحب زورقان السفينة "أنيكا" التي يبلغ طولها 73 مترا، والتي تردد أنها كانت تحمل 640 طنا من زيت الوقود الثقيل عندما اندلع الحريق على متنها في وقت مبكر من يوم الجمعة، إلى ميناء روستوك، حيث رست هناك الساعة الواحدة صباح اليوم السبت (2300 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة). ومن المنتظر أن يتم إخماد الحريق، الذي تمت السيطرة عليه في غرفة المحرك أثناء وجود السفينة في البحر، بالكامل بمجرد أن تعطى فرقة الإطفاء والقيادة المركزية الألمانية لحالات الطوارئ البحرية الإشارة بأن الوضع أصبح آمنا.وخرج أفراد طاقم الناقلة "أنيكا" وعددهم سبعة من المستشفى مساء الجمعة بعد نقلهم إلى الشاطئ في وقت سابق.وقالت وزارة البيئة في ولاية مكلنبورج-فوربومرن، يوم الجمعة، إنه لم تحدث أي أضرار بيئية حتى الآن ولم يجر تسجيل أي إصابات، ما يتناقض مع تقارير إعلامية سابقة. ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.