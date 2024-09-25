شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيرته البوليفية والان نبدء بالتفاصيل

تطوير العلاقات الثنائية

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية بوليفيا سيليندا سوسا، وذلك في مقر وفد المملكة لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين المملكة وبوليفيا.كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض أبرز المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.