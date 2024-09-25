شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات الراهنة مع نظيره اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين بجمهورية لبنان عبدالله بوحبيب، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، وخطورة اتساع رقعة العنف، وانعكاسات ذلك على أمن واستقرار لبنان والمنطقة، وأهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته بما يتوافق مع القانون الدولي.

وحضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.