شكرا لقرائتكم خبر عن صور | العروض الجوية تزين سماء تبوك ضمن احتفالات اليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل



وقدمت الطائرات لليوم الثاني على التوالي، عروضًا جوية متنوعة تعبيرًا واحتفاءً بهذه المناسبة الغالية فوق منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

الدمام - شريف احمد - شهدت سماء مدينة تبوك اليوم, عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية ، احتفالًا باليوم الوطني الـ 94 للمملكة.وقدمت الطائرات لليوم الثاني على التوالي، عروضًا جوية متنوعة تعبيرًا واحتفاءً بهذه المناسبة الغالية فوق منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.