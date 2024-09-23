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صور | العروض الجوية تزين سماء تبوك ضمن احتفالات اليوم الوطني 94

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واس- تبوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت سماء مدينة تبوك اليوم, عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية ، احتفالًا باليوم الوطني الـ 94 للمملكة.
وقدمت الطائرات لليوم الثاني على التوالي، عروضًا جوية متنوعة تعبيرًا واحتفاءً بهذه المناسبة الغالية فوق منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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