شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة للهجن والخيول بمحافظة حقل احتفالًا باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة حقل مسيرة متنوعة بالمركبات والهجن والخيول العربية الأصيلة، وذلك احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وانطلقت المسيرة على الطريق الواقع أمام نادي حقل الرياضي، يتقدمها الهجانة، والفرسان يحملون أعلام المملكة، وصورًا للقادة، وشعارات وطنية، تعبيرًا عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية، وسط تفاعل كبير من أهالي المحافظة.

