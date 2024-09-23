شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي العُلا يحتفلون باليوم الوطني الـ94 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفى أهالي محافظة العُلا اليوم الأحد، باليوم الوطني للمملكة الـ 94، حيث ارتسمت الفرحة والبهجة على وجوه الكبار والصغار، معربين عن الفرحة والحب والولاء لولاة الأمر حفظهم الله.ورصدت عدسة "واس" تلك الاحتفاءات المتنوعة في وسط البلدة الجديدة والقديمة؛ تضمنت مسيرة اليوم الوطني، وعروضًا ضوئية، إلى جانب فعاليات الأطفال والمسرح والعروض الشعبية وأجنحة الفنون التشكيلية والحرف اليدوية والأسر المنتجة.