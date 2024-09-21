شكرا لقرائتكم خبر عن في 98 مركزًا.. جاهزية التواجد الإسعافي بمكة لاحتفالات اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكمل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة استعداداته وجاهزيته للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ94، لتقديم جميع الخدمات الطبية والإسعافية والتوعوية في المواقع التي ستقام فيها الفعاليات، وعلى الطرق السريعة والمواقع الحيوية.

ويأتي ذلك من خلال تطبيق خطط الهيئة المعدة مسبقًا للتواجد الإسعافي في كافة المحافل الوطنية.

وأكدت الهيئة أنها استعدت من خلال 98 مركزًا إسعافيًا موزعة في مدن ومحافظات المنطقة، مع توفير الفرق الإسعافية و120 متطوعًا ومتطوعة يوميًا لتشكيل فرق راجلة، بهدف الاستجابة الطبية والإسعافية السريعة وتقليل زمن الاستجابة.

تمركز بأماكن الزحام



وشملت الخطة أيضًا وضع نقاط تمركز للآليات، مثل (باص طويق – باص أحد – سند – هداج)، في المواقع التي تشهد كثافة الزوار وعروض الطيران. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير الدراجات النارية، وعربات الجولف، والسكوتر في الواجهة البحرية، وكورنيش أبحر الجديد، ومنتزه الردف، ومنتزه الملك عبدالله في محافظة الطائف، وكذلك نقاط تمركز عند العوالي بلازا وحديقة الأراك وحجز الشميسي في العاصمة المقدسة.

وشددت الهيئة على ضرورة إفساح الطريق أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمن يحتاجها، وعدم التردد في طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على الرقم 997، أو عبر تطبيق "أسعفني" أو نداء استغاثة من تطبيق "توكلنا"، الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد بفضل تحديد موقع المتصل بدقة عالية، مما يسهل وصول الفرق الإسعافية إلى موقع البلاغ. متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.