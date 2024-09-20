شكرا لقرائتكم خبر عن جامعيون لـ"اليوم": نحتفي باليوم الوطني بعزيمة وإرادة لإكمال مسيرة الأجداد والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام