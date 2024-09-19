شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تطلق فعاليات متنوعة للاحتفال باليوم الوطني 94 خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزينت شوارع وميادين محافظة جدة للاحتفال باليوم الوطني السعودي 94، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستمر على مدار عدة أيام في مختلف مواقع المدينة، وشملت فعاليات تزيين الشوارع والميادين بالأعلام الوطنية احتفالًا بهذه المناسبة، لمدة ثلاثة أيام متواصلة، ومن أبرز المواقع التي ستشملها هذه الجهود ممشى اليمامة.

تجهيزات ممشى اليمامة

كما سيشهد ممشى اليمامة رسم جدارية وطنية تعكس هوية اليوم الوطني 94، ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتزيين المدينة بمظاهر الاحتفال، ويستمر هذا النشاط لمدة يومين، وفي حديقة الأمير ماجد، ستقام عروض فلكلورية شعبية ومسابقات للأطفال على مدار يومين، تتضمن مسرح طفل، وهدايا، وركن رسم للأطفال، إلى جانب عروض دمى متحركة تسهم في إدخال البهجة على الأطفال وأسرهم، كذلك، سيشهد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي فعاليات مشابهة تستمر لمدة يومين، تشمل عروض فلكلورية ومسابقات وهدايا للأطفال، ما يسهم في تعزيز الروح الوطنية لدى الحاضرين.

وفي ميدان خادم الحرمين الشريفين (ميدان السارية)، ستنظم الأمانة عروضًا ثلاثية الأبعاد على البوابات، تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتحتفي باليوم الوطني من خلال عرض مميز يعكس تاريخ المملكة وتطورها.

عروض ضوئية متنوعة

إضافة إلى ذلك، سيضاء ميدان الكرة الأرضية، ميدان القناديل، ميدان النورس، ميدان الأمير عبدالمجيد، مبنى الأمانة الرئيسي، شارع السلام، والكورنيش الأوسط، إلى جانب بوابتي طريق المدينة الغربية والشرقية، بألوان العلم السعودي. وستستمر هذه العروض الضوئية لمدة خمسة أيام، مصحوبة بعروض على شاشات الطرق الرئيسية التي تعرض شعارات اليوم الوطني ورسائل تهنئة، مما يضفي جوًا احتفاليًا على المدينة ويجذب الزوار والمواطنين للاحتفال بروح اليوم الوطني.

وفي هذا السياق، أوضح مدير عام خدمة المجتمع بأمانة جدة، ماجد عمر السلمي، أن "هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز روح الوطنية والاعتزاز بالمملكة، وتأتي ضمن جهود الأمانة لإشراك جميع أفراد المجتمع في الاحتفال باليوم الوطني. نحن نعمل على تقديم تجربة فريدة من نوعها من خلال تزيين المدينة بالعروض والأنشطة التي تعكس هوية وتاريخ المملكة."