شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يلقي غداً الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة لمجلس الشورى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، يلقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليّ العهد، رئيس مجلس الوزراء، يوم غد الأربعاء، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.

وسيتشرف معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته التاسعة بأداء القسم أمام سمو ولي العهد – حفظه الله -.

وأعرب معاليه في تصريح صحفي، عن تشرف المجلس بالاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، الذي سيلقيه نيابة عنه سمو ولي العهد – حفظه الله -، ويتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية بحسب ما تقضي به المادة الرابعة عشرة من نظام المجلس.

كما أعرب رئيس مجلس الشورى، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على صدور الأمر الملكي الكريم بتكوين مجلس الشورى في دورته التاسعة، متطلعاً إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – بالمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن والمواطن في هذه البلاد المباركة، وذلك في ظلِّ ما يلقاه مجلس الشورى من دعم واهتمام ومتابعة لأعماله من القيادة الحكيمة – رعاها الله -.

ونوه معاليه بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، – حفظهما الله – من نجاحات وإنجازات على المستويات كافة، ونهضة تنموية مستدامة وفق إطار رؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس مجلس الشورى، أنَّ المجلس يستنير بمضامين الخطاب الكريم كل عام في أعماله خلال مناقشة ودراسة جميع الموضوعات التي تندرج تحت صلاحياته واختصاصاته وما يصدر عنه من قرارات، حيث بلغت قرارات المجلس خلال سنوات الدورة الثامنة الأربع الماضية (1510) قرارات على مدار (191) جلسة عادية، فيما عقد المجلس خلال السنة الرابعة منها (44) جلسة أثمرت عن (493) قراراً.

وسجل معاليه تقديره لأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة أعضاء المجلس في دورته الثامنة على ما تميز به أداؤهم من عمل منسجم جاد في الطرح وموضوعية في المعالجة والتزامٍ بالحوار المتميز قاد المجلس إلى هذه النتائج المثمرة والتي ستؤدي – بإذن الله – إلى مزيد من تحقيق الطموح والآمال المرجوة والأهداف المنشودة، كما رحب معاليه بأعضاء المجلس الذين حظوا بالثقة الملكية الكريمة بتعيينهم أعضاء في مجلس الشورى، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء عملهم وفق تطلعات القيادة الحكيمة.

وفي ختام تصريحه، سأل رئيس مجلس الشورى المولى ـ عز وجل ـ أن يوفق قيادة هذه البلاد إلى ما فيه الخير والصلاح وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان وأن يحفظها من كل مكروه.