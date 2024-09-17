نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يلقي غدًا الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال "الشورى"/عاجل

خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 233 عضوًا في سلك النيابة العامة القضائي

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على نظام ضريبة التصرفات العقارية والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

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