شكرا لقرائتكم خبر عن حظر بناء الهناجر.. 10 شروط لتنظيم استغلال أسطح المباني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات والإسكان، دليل أسطح المباني، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تنظيم وضع العناصر الخدمية على الأسطح، وتوفير الإرشادات التنظيمية اللازمة والمعايير والمواصفات التي تعالج وضع العناصر الخدمية بشكل يحقق الصورة البصرية الملائمة، وتجنب التشويه لهذه العناصر، والمساهمة الإيجابية لتحسين البيئة العمرانية القائمة والجديدة.

وحددت الوزارة متطلبات تنظيم الأسطح والتي تتمثل في التزام ملاك المباني قبل إصدار رخصة البناء بإعداد مخطط تنظيمي لسطح المبنى ويشمل تنظيم التمديدات وإخفاءها وتنظيم مواقع مخفيه لجميع العناصر على السطح. المباني الخضراء وأتاحت تصميم الأسطح لتراعي حلول المباني الخضراء ومبادئ الاستدامة وكفاءة الطاقة بشرط ألا تتعارض مع ما ورد في هذا الدليل من معايير وموجهات.

وأوجب الدليل إزالة كافة عناصر الخدمات غير المستخدمة «الظاهرة للمراقب» وغير المرخصة من أسطح وواجهات المباني حسب ما ورد في هذا الدليل من معايير وموجهات.

ونص على أن ضرورة أن تكون مناطق عناصر الخدمات في الجزء الخفي «غير المرئي» لغرف السطح، ويجب أن تكون أساليب حجب الخدمات ضمن الارتفاع الكلي المسموح به على ألا يتم إعاقة مساحة الوصول للصيانة.

وأكد ضرورة إخفاء تمديدات التغذية من وإلى الخزانات عن المشاهدة من الشارع بطريقة التمويه الواردة في هذا الدليل، والتغطية الكاملة للخزانات الظاهرة الموضوعة على الأسطح بإحدى طرق التغطية الواردة في هذا الدليل، ومعالجة التشوه البصري الناشئ عن عناصر الخدمات بالأسطح بإحدى طرق المعالجة الواردة في هذا الدليل. إنشاء الهناجر واستغلال المساحات وحظر الدليل وضع أو إنشاء الهناجر بأي شكل من الإشكال عدا ما ورد في هذا الدليل، حيث يوضع في منطقة خلفية ومرتدة عن الشارع، ويجب مراعاة الحد الأقصى المسموح لارتفاع الهناجر النظامية بما لا يزيد عن «ارتفاع بيت الدرج»، ويرتد عن واجهة المبنى 4 أمتار.

وأكد على بناء دعامات اللاقط الهوائي من مواد غير قابلة للاحتراق، وأن يتم تصميم الألواح والوحدات الكهروضوئية المركبة على أسطح المباني وفقاً لما ورد في «1510,7 Section».

وأجاز الدليل استغلال جزء من مساحات الأسطح كمنطقة فراغ ومتنفس خارجي، ويجب أن تكون الجلسات والمظلات من عناصر ذات شكل جمالي، ويجب أن تكون من الإنشاءات الخفيفة مثل الحديد والخشب، ويمنع استخدام الشينكو اطلاقاً.

وأوجب أن يمتد سلم واحد إلى السطح العلوي في المباني التي تحتوي على أربعة طوابق أو أكثر فوق مستوى الأرض، مالم يكن السطح مائلاً بميل أكبر من 4 وحدات رأسية لكل 12 وحدة أفقية «ميل33%».

وألزم الدليل الكمالك بتوفير إمكانية الوصول بواسطة سلم للأسطح والملاحق العلوية التي تحتوي على معدات مصاعد يتطلب الوصول إليها لغرض الصيانة.

وأكد الدليل في بند الحدائق على السطح بأن امتداد نظام الأنابيب الرأسية إلى مستوى السطح في المباني أو المنشآت التي تحتوي حدائق على الأسطح مزودة بنظام أنابيب رأسية.

