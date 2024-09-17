شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. ضباب خفيف على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن الضباب

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية "ضباب خفيف" على أجزاء من 5 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى الساعة 8 في أماكن أخرى.وتشمل التأثيرات المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.الشرقية: الخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)مكة المكرمة: القنفذة والليث.جازان: الدرب وبيش وجازان وفرسان.الجوف: القريات وطبرجل.عسير: البرك والقحمة.