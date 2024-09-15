شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. إطلاق وحدة المتابعة التنموية لتعزيز كفاءة المشاريع بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، اليوم الأحد في مدينة جدة، حفل إطلاق وحدة المتابعة التنموية بالمنطقة.

جاء بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي، بالإضافة إلى المهندس عبدالرزاق العوجان، الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

إطلاق وحدة المتابعة التنموية بمكة

تأتي هذه المبادرة المهمة لتعزيز مستوى الشفافية والمتابعة الدقيقة للمشاريع الرأسمالية والتنموية في منطقة مكة المكرمة، بهدف تسريع إنجازها وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ويأتي تأسيس وحدة المتابعة التنموية بالتعاون بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ممثلة في مكتب إدارة المشاريع وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وتُعد هذه الوحدة خطوة هامة نحو رفع كفاءة وفاعلية التخطيط، وتحسين جودة التنفيذ للمشروعات التنموية، وكذلك إدارة دورة حياة الأصول والمرافق الحكومية والمشتريات، بما يضمن استخدام الموارد بشكل أمثل ويحقق مبدأ الاستدامة.



بناء منهجية شاملة لإدارة المشاريع

واطلع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الحفل على عرض تفصيلي عن مكتب إدارة المشاريع بهيئة تطوير المنطقة، الذي يضطلع بمهمة بناء منهجية شاملة لإدارة المشاريع، ومتابعة تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد، وضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة.

كما يقدم المكتب الدعم والتوجيه اللازمين للإدارات المعنية بتنفيذ المشاريع، مع تطوير تقارير الأداء ومشاركتها مع الجهات المعنية بهدف رفع مستوى النضج في إدارة المشاريع وتحسين معدلات النجاح.

وشمل العرض أيضًا استعراضًا لجهود المكتب في متابعة المشاريع الإقليمية، والدعم في معالجة المشاريع المتعثرة.



استراتيجية كفاءة الإنفاق

كما شاهد سموه عرضًا تعريفيًا آخر حول هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية واستراتيجيتها الشاملة، التي تهدف إلى الارتقاء بكفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فاعلية عمليات المشتريات الحكومية، وتطوير استراتيجيات الشراء وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، مع التركيز على تشغيل وصيانة الأصول والمرافق، وتطوير السياسات والأنظمة المنهجية التي تضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية في كافة مراحل دورة حياة المشاريع.



وفي ختام الحفل، شهد الأمير سعود بن مشعل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والتي تهدف إلى تعزيز التفاهم المشترك بين الطرفين لتحقيق كفاءة الإنفاق، وتفعيل دور فريق كفاءة الإنفاق في هيئة تطوير المنطقة لتحقيق مستهدفات الاستدامة المالية.

كما تتضمن المذكرة التعاون في مجالات إدارة المشاريع، وتطوير القدرات الوطنية، ودعم جهود التشغيل والصيانة، بما يضمن توحيد الجهود لخدمة المصالح والأهداف المشتركة بين الهيئتين بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.



وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار دعم استراتيجية منطقة مكة المكرمة الهادفة إلى تطوير المشاريع التنموية وتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق وإدارة الموارد بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.