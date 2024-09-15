شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 40 خط سكة حديد في التشيك بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت السلطات التشيكية نحو 40 خط سكة حديد، في أنحاء البلاد، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم إغلاق العديد من الخطوط في منطقة جيسينيكو.

وقال مارتن كافكا، المتحدث باسم رجال الإطفاء بإدارة السكك الحديدية إن الفيضانات أوقفت الحركة في ممر السكك الحديدية الرئيسي بين براغ وأوسترافا، حسب إذاعة براغ اليوم الأحد.

وجرى إغلاق بعض خطوط السكك الحديدية كإجراء احترازي، بينما تضررت خطوط أخرى، بسبب الفيضانات أو الأشجار المتساقطة.

ويقوم العمال في منطقة "جيسينيكو" بفحص الخطوط المغلقة لاستعادة الخدمة.





دعوات لعدم السفر



ونصح مارتن كافكا المواطنين بعدم السفر غير الضروري، مع استمرار الاضطرابات.

وكان عمدة مدينة تشيسكي تشين التشيكية الواقعة على الحدودية البولندية-التشيكية، قد أمر بإجلاء عدة آلاف من السكان من وسط المدينة خلال الليل، حيث هدد نهر أولزا، أحد روافد نهر أودر، بالفيضان على ضفتيه.

وفي مدينة أوبافا، الواقعة على نهر أوبافا، غادر آلاف الأشخاص منازلهم في وقت سابق جراء خطر حدوث فيضانات عارمة.

ومن بين المناطق المتضررة أكبر مجمع سكني شاهق في المدينة. كما تم نقل الأشخاص إلى بر الأمان في بلدة كرنوف وبلدات أخرى.