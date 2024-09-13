شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف عن توقعات الطقس بمكة حتى الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

طقس مكة المكرمة

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة على عدد من محافظات مكة المكرمة.وتضم تلك المحافظات، (الطائف، وأضم، والعرضيات).ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.وبين أن الحالة تبدأ اليوم وتنتهي الثلاثاء المقبل.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق المملكة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأشار إلى أن الحالة يصاحبها زخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران، كذلك الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.