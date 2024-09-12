ريادة دولية.. المملكة تُصنف أنموذجًا رائدًا في المؤشر الأممي للأمن السيبراني

النموذج السعودي في الأمن السيبراني يصبح نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم يُحتذى به دوليا في هذا المجال.#اليوم | ⁧#الكتاب_السنوي_للتنافسية_العالمية | @NCA_KSA



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