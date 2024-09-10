وزير الخارجية يؤكد محورية التعاون السعودي المصري في حفظ الأمن الإقليمي

طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من مكة المكرمة وجازان

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد أهمية التعاون الدولي والخليجي لمواجهة التحديات البيئية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية