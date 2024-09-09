شكرا لمتابعة خبر عن محلل طقس: المملكة ستشهد درجات حرارة ألطف مع بداية أكتوبر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، ان جميع مناطق المملكة ستشهد درجات حرارة ألطف مع بداية أكتوبر.

وقال العقيل، خلال مداخلة مع قناة الاخبارية: “تبدا درجات الحرارة فى الايام المقبلة بالانخفاض على المناطق الشمالية، خاصة اننا فى فترة انتقالية بين فصلى الصيف والخريف”.

وأضاف: “ما بين انتهاء فصل الصيف ودخول الخريف سنشهد مع بداية أكتوبر درجات حرارة، خاصة الصغرى، ألطف في معظم مناطق المملكة”.