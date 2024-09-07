شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" تدعو ضيوف الرحمن إلى تجنب الزحام خلال أداء المناسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى اعتماد سلوك الإيثار وتجنب التزاحم خلال أداء مناسك العمرة، بهدف تسهيل أداء الشعائر بيسر وسلامة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية التحلي بهذا السلوك النبيل في مراحل مختلفة من الرحلة، خاصة خلال الطواف حول الكعبة، وشرب ماء زمزم، وركوب الحافلات، والدخول والخروج من الحرم المكي.



تجربة روحانية آمنة

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالإيثار يعزز روح الأخوة والتعاون بين المعتمرين، ويساهم في تيسير الحركة والتنقل داخل الحرم والمناطق المحيطة به. كما شددت على ضرورة مراعاة الآخرين وتقديم المساعدة عند الحاجة، ما يسهم في توفير تجربة روحانية آمنة ومريحة للجميع.



تأتي هذه الدعوة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الحج والعمرة لضمان سلاسة التنظيم وتحقيق أعلى مستويات الراحة لضيوف الرحمن خلال موسم العمرة.