"الأرصاد" تفوز بجائزة الشارقة الدولية للاتصال الحكومي عن فئتين

فاز المركز الوطني للأرصاد بجائزة الشارقة الدولية للاتصال الحكومي عن فئة "أفضل متحدث رسمي"، وحملة "ما توقعت"، التي رشحت ضمن المراكز الثلاثة الأولى لفئة "أفضل محتوى اتصالي وإعلامي

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ويأتي هذا الفوز تأكيدًا على جهود المركز في مجال الاتصال الحكومي وتوثيقه المستمر لعلاقته بالجمهور من خلال أفضل الممارسات الإعلامية.



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كما يُبرز هذا التكريم الدور الفاعل للمركز في إيصال رسائل مؤثرة ورفع الوعي المجتمعي، بما يعزز من قيم الشفافية والتواصل البناء ويؤكد التزامه بتطوير استراتيجيات مبتكرة تعزز من فعالية الاتصال المؤسسي

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مسيرة حافلة

ويعد فوز المركز بهذه الجائزة تتويجًا لمسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات في مجال التوعية بمعلومات الطقس والمناخ، حيث أسهمت حملاته الإعلامية المتواصلة في تعزيز ثقافة التعامل مع الظواهر الجوية وتحقيق مستوى عالٍ من الاستجابة المجتمعية، كما يُبرز هذا الإنجاز مدى أهمية الشراكة مع الجهات الحكومية والإعلامية لضمان وصول المعلومات الدقيقة والموثوقة للمجتمع

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وفي إطار سعيه الدؤوب نحو التطوير، يواصل المركز العمل على تحسين استراتيجياته الإعلامية بما يتماشى مع المتغيرات المستجدة في العالم الرقمي، مؤكدًا التزامه بالابتكار والتفاعل مع الجمهور عبر منصات التواصل المختلفة، وذلك بهدف تعزيز الوعي والثقافة المجتمعية في التعريف بالمعلومات الأرصادية والمناخية ومستجداتها

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