شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة على جازان ونجران والان نبدء بالتفاصيل

أمطار خفيفة على نجران

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، وذلك على محافظات أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصبيا وصامطة وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وجزيرة فرسان.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله تعالى - الساعة الـ 2 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.