شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار الأمطار الرعدية على أجزاء من معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير عن حالة الطقس اليوم الجمعة، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.



ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف يصل إلى 3 أمتار، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.