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السعودية | محافظ الدرعية يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية، في مقر المحافظة اليوم، اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.

ونوّه سمو محافظ الدرعية باهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – , بسلامة وراحة المواطن والمقيم وتطوير منظومة السلامة المرورية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا الدور المهم للجنة من خلال نشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي لقائدي المركبات، وتعديل الممارسات الخاطئة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وشدد سموه في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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