إنقاذ بريطانية من الموت بعد حقنها بـ«عقار تخسيس».. أصيبت بجلطة دموية

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا تزال مشكلات حقن التخسيس الشهيرة تزيد يوما بعد يوم، فمؤخرًا، تحدثت امرأة عن شعورها عقب الخضوع لحقنة التخسيس الشهيرة، واصفة ما حدث لها، قائلة «كأني كنت أتمزق بواسطة سكين» بعد أخذها حقنة فقدان الوزن لأول مرة.

سيدة كادت تفقد حياتها بسبب حقن التخسيس

ففي محاولة لخسارة بعض الكيلوجرامات ومكافحة تشخيصها بمرض السكري من النوع الثاني، تم وصف الدواء للسيدة «كارين كوي»، من هيلشام في شرق ساسيكس بإنجلترا، من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، لكن بعد أخذها أول حقنة في 14 مارس، قالت السيدة البالغة من العمر 59 عامًا إنها بدأت تعاني من دوار وصداع، وبعد 3 أيام فقط، استيقظت السيدة كوي، في الخامسة صباحًا وهي تعاني من ألم شديد في المعدة وإسهال.

لم يمر الكثير، وفقًا لـ «ديلي ميل» لتعاني السيدة الخمسينية من «جلطة دموية ضخمة» بعد أسبوع من الجرعة، ليؤكد لها الأطباء بأن أعراضها كانت على الأرجح ناجمة عن دواء التخسيس.

تتذكر السيدة كوي محنتها قائلة: «بعد أخذ جرعتي الأولى من الحقنة، شعرت في البداية بصداع ودوار، ثم شعرت ببعض التقلصات في معدتي، كان الألم لا يُحتمل، كان وكأنني تمزقت بواسطة سكين، كنت أشعر بالدوار والبرد الشديد».

وأكدت السيدة كوي أنّها كانت على دراية بالآثار الجانبية الشائعة مثل الغثيان، والإسهال، وعدم الراحة في المعدة، لكنها لم تكن تعلم أنها ستعاني من رد فعل شديد كهذا، لكن بعد معاناتها من الجلطة الدموية، تم إحالتها على مسار عاجل لمدة أسبوعين لرؤية جراح متخصص في أمراض القولون لعلاج أزمتها الصحية التي باتت تهدد حياتها.

مشكلات حقن التخسيس الشهيرة

الجدير بالذكر إنه في يناير أن ما يقرب من 400 شخص في بريطانيا تم إدخالهم إلى المستشفى بعضهم بحالات خطيرة تهدد الحياة منذ بدء طرح حقن التخسيس، وكانت معظم ردود الفعل الجانبية مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان المستمر والإسهال، مما يتسبب لبعض المرضى في جفاف شديد، لكن بعض الأطباء حذروا من أنهم شهدوا حالات لمرضى يعانون من مضاعفات خطيرة تهدد الحياة، مثل التشنجات، انسداد الأمعاء، والتهاب البنكرياس الحاد.

وقالت شركة الأدوية الأمريكية التي تصنع حقنة التخسيس الشهير: «سلامة المرضى هي أولويتنا القصوى، نحن نأخذ أي تقارير تتعلق بسلامة المرضى على محمل الجد، ونقوم بمراقبة وتقييم وإبلاغ معلومات السلامة لجميع أدويتنا»

وأضافت: «نحث المرضى على استشارة طبيبهم أو متخصص الرعاية الصحية بشأن أي آثار جانبية قد يعانون منها، والتأكد من أنهم يتلقون الجرعة السليم».

الإرشادات السليمة لحقن فقدان الوزن

ووفقًا للإرشادات الرسمية، يجب وصف حقن فقدان الوزن فقط للمرضى الذين لديهم مؤشر كتلة جسم (BMI) يزيد على 35، أو لأولئك الذين لديهم كتلة جسم من 30 إلى 34.9 ويستوفون معايير التحويل.

وفي العام الماضي، حذرت الجمعية الملكية للصيدلة (RPS) من أن بعض تجار الإنترنت الاحتياليين الذين يتظاهرون بكونهم صيدليات كانوا يستهدفون المرضى الضعفاء وقد يكونون حتى يبيعون نسخًا ملوثة من الحقن الشهيرة.

منظمة الصحة العالمية والوزارة المصرية تضع توصياتها

كانت منظمة الصحة العالمية جددت التحذيرات من حقن التخسيس، بسبب تأثيراتها الجانبية على الصحة، مُعربة عن قلقها في حالة عدم استعداد الأنظمة الصحية بشكل صحيح، إذ أكدت إن الحقن تعرض الناس لخطر كبير على الصحة

وأطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية تحذيرات من مخاطر حقن التخسيس، المُستخدمة لإنقاص الوزن بصورة أسرع، دون اتباع حمية غذائية محددة، موضحة في تحذيراتها أنها تسبب مضاعفات صحية بالغة الخطورة بعد الحصول عليها تهدد مستخدميها.