يصيب الأطفال وعلاجه شبه مستحيل.. ما هو سرطان رابدو مايو ساركوما النادر؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

انتفاخ البطن كان بمثابة علامة وحيدة أشارت لورم نادر وعدواني تطور في بطن الطفل «هيو ميناي-دافيس» صاحب الـ6 أعوام، وذلك في خريف 2020، إذ افترض والداه، فرانسيس (40 عامًا) وسيري (42 عامًا) من هيرتفورد بأمريكا، أنه كان يعاني من فيروس معوي.

لكن عندما استمر التورم، أصرّت العائلة على إجراء فحوصات إضافية، وبعد سلسلة من الفحوصات، أخبر الأطباء الأسرة إن نجلهم مصاب بنوع نادر من السرطان، وفقًا لموقع «MailOnline».

ونقلًا عن «ديلي ميل» تدهورت حالة الطفل «هيو» بسرعة بعد التشخيص، وتم نقله إلى مستشفى آدن بروكس في كامبريدج، إذ امتلأ بطنه بالسوائل، ما أدى إلى ضغط على رئتيه حتى لم يعد قادرًا على التنفس بمفرده.

وعندما استقرت حالة هيو إلى حد ما، بدأ في دورة من العلاج الكيميائي في محاولة لهزيمة السرطان، وقد أثبت العلاج نجاحًا مبدئيًا وبدأ هيو بالتعافي في 17 نوفمبر 2020، لكن خلال الأشهر الستة التالية، أظهرت الفحوصات أن السرطان قد عاد، وأبلغ الأطباء العائلة بالخبر المحزن، وأن لا شيء آخر يمكنهم فعله له، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في 18 سبتمبر 2021، بسبب سرطان «رابدو مايو ساركوما» النادر.

واليوم، وبعد ما يقرب من أربع سنوات، حذر الزوجان الآباء الآخرين من تأجيل طلب المساعدة الطبية إذا شعروا بأعراض غريبة مثل «امتلاء البطن»، خاصة وإن الكشف المبكر يساهم في التعافي.

ما هو سرطان رابدو مايو ساركوما؟

وفقًا لمنظمة «Sarcoma UK»، فسرطان رابدو مايو ساركوما، هو نوع نادر وعدواني من السرطان يتشكل في العضلات أو الأنسجة الليفية، يصيب حوالي 55 طفلًا في المملكة المتحدة سنويًا، وغالبًا ما يصبح مقاومًا للعلاج.

وعادًة ما يُوجد الورم بشكل أكثر شيوعًا في الرأس والعنق والصدر، لكنه يمكن أن يظهر في أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك المعدة.

وتعد أكثر الأعراض شيوعًا لسرطان الرابدو مايو ساركوما في الأطفال، هو وجود كتلة أو تورم عادةً في منطقة الرأس والعنق.