كريمات واقي الشمس: دليلك لاختيار الحماية المثالية لبشرتك هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أبريل 2025 10:19 صباحاً - مع كل إشراقة شمس صيفية، تتفتح الأجواء على مغامرات جديدة في الهواء الطلق والأجواء المشمسة. ولكنها أيضاً ترفع من تحديات العناية بالبشرة، وتحديداً في مواجهة أشعة الشمس الحارقة التي تلعب دوراً كبيراً في تسريع عملية الشيخوخة. هنا، تصبح العناية بالبشرة ضرورة يومية لا يمكن تأجيلها. وبين كل مستحضرات التجميل والعناية، يبرز واقي الشمس كخط الدفاع الأول، لا بل حجر الأساس في روتينك الجمالي اليومي، سواء كنت على الشاطئ، أو الجبل، أو حتى في المنزل. فواقي الشمس ليس مجرد مستحضر تجميلي، يطبق صباحاً وينتهي مفعوله عند منتصف اليوم، بل هو التزام يومي بحماية بشرتك من الشيخوخة المبكرة، والتصبغات، والترهل، وأيضاً الحساسية.

في الآتي، تقدّم لك"الخليج 365" دليلاً واسعاً حول كريمات واقي الشمس، لاختيار الواقي الأنسب لنوع بشرتك، مع شرح مبسّط لأنواعه، وطريقة استخدامه الصحيحة خلال الصيف، بما يتماشى مع أسلوب حياتك الصيفي.

أهمية واقي الشمس خلال الصيف

امرأة تضع كريماً واقياً من الشمس على بشرتها

تلعب أشعة الشمس، وتحديداً UVA وUVB، دوراً كبيراً في تسريع عملية شيخوخة البشرة، حيث تتسلّل إلى عمق الجلد، لتُضعف الكولاجين، وتُسبّب البقع، والالتهابات، وأحياناً تترك آثاراً قد لا تظهر فوراً، لكنها تُخلّف ضرراً تراكمياً لا يُستهان به. والأسوأ من ذلك، أن هذه الأضرار قد تتطوّر مع الوقت إلى مشكلات أكثر خطورة، مثل الالتهابات المزمنة أو حتى سرطانات الجلد.

من هنا، يصبح واقي الشمس ليس مجرد خطوة إضافية في روتين العناية بالبشرة، بل ضرورة يومية لا غنى عنها.، لحماية بشرتك والحفاظ على نقاوتها وإشراقها، مهما قست الأجواء.

أنواع واقي الشمس والتركيبة المناسبة لبشرتك

سواء كنت تملكين بشرة دهنية، أو جافة، أو مختلطة أو حتى حساسة، فإن اختيار التركيبة المناسبة لواقي الشمس هو مفتاح الحماية الفعالة، لا سيما في فصل الصيف، حين تصبح الأشعة فوق البنفسجية أكثر شراسة، وتزداد معها احتمالية ظهور التصبغات، والبقع، والجفاف. لفهم كيفية حماية بشرتك بالطريقة الصحيحة، من الضروري أن تميّزي بين نوعين أساسيين من التركيبة الفيزيائية والكيميائية لواقي الشمس، فالفرق بينهما لا يقتصر على المكوّنات فحسب، بل يمتد ليؤثر على ملمس البشرة، ومدى تحمّلها، وحتى فعالية المنتج.

الواقي الفيزيائي (المعدني):

واقي الشمس الفيزيائي أو المعدني، يعمل بطريقة دفاعية بسيطة، من خلال عكس أشعة الشمس قبل أن تخترق سطح البشرة. يحتوي بتركيبته على مكونات طبيعية مثل، أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم. يتميّز بفعاليته الفورية عند التطبيق، ولا يسبب انسداداً للمسام. يناسب البشرة الحساسة، أو المعرّضة للوردية. قد يترك طبقة بيضاء على البشرة، خصوصاً للبشرات الداكنة.

الواقي الكيميائي

أما واقي الشمس الكيميائي، فيعمل بطريقة أكثر تفاعلاً، حيث يمتص الأشعة فوق البنفسجية ويحوّلها إلى حرارة غير ضارة تتبخّر من الجلد. يحتوي بتركيبته على مكونات عضوية مثل: أوكسي بنزون، وأفوبينزون، وأوكتينوكسات. يتميز بملمس خفيف وسهل الامتصاص، ويندمج بسهولة مع روتين المكياج، كما لا يترك طبقة بيضاء على البشرة. يناسب البشرة الدهنية والمختلطة. قد يُسبب في رد فعل تحسسي لبعض أنواع البشرة الحساسة. غالباً، ما ينصح بتطبيقه قبل 20 إلى 15 دقيقة قبل التعرض إلى الشمس، مع الحرص على إعادة تطبيقه كل ساعتين.

كيف تختارين واقي الشمس المثالي لنوع بشرتك؟

للبشرة الدهنية: ابحثي عن واقٍ بخلاصة خالية من الزيوت أو ما يعرف بالـ Oil-Free، غير كوميدوغينيك (لا يسد المسام)، وذي تركيبة جل أو خفيفة. اختاري واقيات تحتوي على النياسيناميد أو حمض الساليسيليك للتحكّم في الإفرازات.

للبشرة الجافة: اختاري تركيبة كريمية مرطبة تحتوي على مكونات مثل الهيالورونيك أسيد، الغليسيرين، أو السيراميد، حيث يُشكّل طبقة ترطيب، لا مجرد حاجز ضد الشمس.

للبشرة الحساسة: اختاري الواقي الفيزيائي الخالي من العطور والبارابين، وابتعدي عن التركيبات التي تحتوي على الكحول الطبية أو الأحماض النشطة.

للبشرة المختلطة: ابحثي عن تركيبة موزونة، تجمع بين ترطيب خفيف وتحكم باللمعان، ويفضل أن تكون ذات ملمس حريري أو مطفي.

للبشرة المعرضة لحب الشباب: اختاري واقي شمسي بتركيبة خالية من الزيوت والسيليكون، تحتوي على مضادات أكسدة وخلاصات مهدئة مثل، الشاي الأخضر أو زيت شجرة الشاي.

ما رأيك التعرف إلى العناية بالبشرة الحساسة في الربيع... خطوات مهمة لمواجهة تغيرات الطقس

خطوات سهلة تحمي جمالك

اختاري عامل حماية SPF لا يقل عن 30، للحماية اليومية.

للحماية القصوى على الشاطئ أو في الهواء الطلق، يُفضّل استخدام SPF 50+.

ابحثي عن عبارة "برود سبيكتروم" Broad Spectrum على العبوة، مما يعني الحماية من UVA وUVB

تأكدي من إعادة تطبيق واقي الشمس كل ساعتين، بخاصة بعد السباحة أو التعرّق.

طبقي واقي الشمس كخطوة أخيرة في روتين العناية بالبشرة، قبل المكياج.

استخدمي كمية كافية، مقدار ملعقة صغيرة للوجه فقط.

لا تهملي المناطق الحساسة مثل: الأذنين، والرقبة،و الصدر، وظهر اليدين.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.