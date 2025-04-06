الامارات | شاب استرالي يطلب بيتزا فتذهب طلبيته إلى إيرلندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أصيب أسترالي بخيبة كبيرة بعدما انتظر وصول طعامه المفضل ليتبين له أنه وجّه طلبية الأكل إلى بلد آخر يبعد خمسة عشر ألف كيلومتر عن موقعه.

هذا ما حدث مع هذا الأسترالي المسكين الذي طلب بالخطأ طعامًا بقيمة 65 دولارًا أمريكيًا إلى دبلن في أيرلندا على بُعد 9600 ميل (أكثر من15 ألف كم ) من موقعه. وقال أويسين لينيهان، 29 عامًا، لصحيفة "جام برس"، نقلًا عن صحيفة "ذا بوست" : "لقد شعرتُ بخيبة أمل شديدة". مشيرا أنه كان يقيم مع صديقين في ملبورن عندما ارتكب هذا الخطأ الفادح.

وأوضح "كنا نستمتع بأمسية رائعة، وفكرتُ في طلب طعام جاهز لأني كنتُ ضيفهم". لسوء الحظ، تم توصيل البيتزا وخبز الثوم ورقائق البطاطس وغيرها من الأطعمة إلى أيرلندا بدلاً من ذلك. وأوضح لينيهان: "كان الطعام يُرسل إلى مكان في دبلن. انفطر قلبي لأننا كنا جائعين، وكان علينا أن نخوض عملية اختيار مكان الطلب وما نريده مرة أخرى".

ثم اضطر للاتصال بشركة "أوبر إيتس" للتوصيل لشرح الموقف وإلغاء الطلب الذي سجّله أصدقاؤه ونشروه على منصة "تيك توك"، فحصد أكثر من 500,000 مشاهدة.

ولحسن الحظ، تمكن من استرداد أمواله قبل فوات الأوان.

وأضاف كايل وهو صديق أويسين أن الأخير تلقى رسائل من الناس تطلب منه استخدام حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوصيل طلباته إلى منازلهم".

بدوره قال لينيهان لصحيفة جام برس: "أنا سعيد أن الناس وجدوا الأمر مضحكًا. هذه الحوادث تحدث لي طوال الوقت، ولم أكن أدرك أن هناك جمهورًا يتقبلها".