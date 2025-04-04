الامارات | الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض غرامة بمليار دولار على "إكس"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 أبريل 2025

يُعِدّ الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات كبيرة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة لإيلون ماسك، لمخالفتها قانون مكافحة المحتوى غير المشروع والمعلومات المُضلّلة، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن أربعة أشخاص مطلعين على الخطط، وهي خطوة من المرجح أن تفاقم التوترات مع الولايات المتحدة باستهداف أحد أقرب مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت المصادر إن العقوبات ستشمل غرامة ومطالبات بتغييرات في منصة "إكس". وأضافت أنه من المتوقع الإعلان عن هذه العقوبات هذا الصيف، وستكون الأولى التي تصدر بموجب قانون جديد للاتحاد الأوروبي يهدف إلى إجبار منصات التواصل الاجتماعي على مراقبة خدماتها.

وتفكّر السلطات الأوروبية في حجم الغرامة التي ستُفرض على "إكس" نظراً لمخاطر مزيدٍ من استعداء ترامب في خضمّ نزاعات أوسع عبر الأطلسي حول التجارة والتعريفات الجمركية والحرب في أوكرانيا.

وقال أحد المصادر إن الغرامة قد تتجاوز مليار دولار، حيث تسعى الدول الأوروبية إلى جعل "إكس" عبرةً لردع الشركات الأخرى عن انتهاك القانون المسمّى "قانون الخدمات الرقمية".

وصرح مسؤولون من الاتحاد الأوروبي بأن تحقيقهم في قضية "إكس" يتقدم بشكل مستقل عن مفاوضات التعريفات الجمركية، بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة كبيرة هذا الأسبوع.

وبدأ التحقيق في عام 2023، وأصدرت الجهات التنظيمية الأوروبية العام الماضي حكماً أولياً يفيد بأن "إكس" انتهكت القانون.