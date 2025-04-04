ماذا يحدث للجسم عند تناول «اللبن الرايب» قبل النوم؟.. 15 فائدة صحية

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القاهرة - سمر حسين - صحة
اللبن الرايب نوع من اللبن المخمر، يتم تحضيره من خلال إضافة بكتيريا حمض اللاكتيك إلى الحليب، إذ تتفاعل هذه البكتيريا مع الحليب وتعمل على تخميره، ما يجعله أكثر كثافة وله طعم حامض خفيف.
يمكن تحضير اللبن الرايب من حليب الأبقار أو الأغنام أو الماعز، وهو يعد من المصادر الغذائية المميزة بفضل فوائده الصحية المتعددة، التي تجعله يعزز الهضم ويحتوي على البروبيوتيك، التي تساعد في تحسين التوازن البكتيري في الأمعاء.
ويستهلك اللبن الرايب عادة كوجبة خفيفة أو مكون غذائي في العديد من الأطباق، ويمكن تناوله بمفرده أو مع العسل أو الفواكه.
ماذا يحدث للجسم عند تناول اللبن الرايب قبل النوم؟
ونصح الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، بتناول اللبن الرايب، تحديدًا قبل النوم أو في ساعات الليل، لما له من فوائد غذائية وصحية كبيرة.
وذكر «العربي» في حديثه لـ«الوطن»، العديد من الفوائد التي يقدمها اللبن الرايب للجسم، والتي جاءت على النحو التالي:
- تناول اللبن الرايب يساعد على التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن (الكرش).
- يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في الهضم والتخلص من الانتفاخ وتعمل على تطهير المعدة من الفضلات وتخليص الحلق من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة ويفضل تناوله في الليل أو قبل النوم.
- يحرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات، لكونه غني بالكالسيوم الذي يساعد على تحفيز الجسم لحرق الدهون وعدم تكون كميات جديدة منه في حين أن الغذاء قليل الكالسيوم يزيد من أنتاج أنزيمات منتجه للدهون.
- غذاء علاجي في تقليل الإصابة بسرطان القولون لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعي.
- يساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم.
- يقاوم للالتهابات الطفيلية.
- يستطيع خفض ضغط الدم بسبب البروتين الموجود فيه.
- يتوفر فيه الفيتامينات الضرورية للحياة.
- تتركز فائدة اللبن في مادة (اللاكتوز باشيلس)، وهي ميكروب ميكرسكوبي الحجم يهاجم الكائنات غير المرغوب فيها، إذ تطهر الأمعاء وتقضي على ما مقداره 85% من الجراثيم الضارة بها.
- يعد من الأطعمة سهلة الهضم فهو أسهل من الحليب.
- يحتوي على قيمة غذائية عالية فهو أنسب طعام للمسنين.
- له فائدة علاجية وغذائية ووقائية ويزيد المناعة، ويعمل على تقوية الجهاز الهضمي وتعزيز الدورة الدموية.
- يؤخر أعراض الشيخوخة ويزيد من ترطيب البشرة ونضارتها وجمال العينين لمن داوم عليه.
- خط دفاعي قوي يوقف ترسب الكولسترول على جدران الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخ
- يساهم في التجديد الدائم والحيوية الثابتة وجمال المظهر وسلامة الأجهزة من الأمراض.
- يقوي المعدة ويقطع الإسهال ومسكن الحرارة.
- يتلف العصبات القولونية في المعدة والأمعاء.
- مفيد في حالات التهاب الكبد والكلى وضعفهما وتخمرات المعدة حيث أنه طارد للغازات.
- يدر البول ويكافح الحصوات في الكلى ويذيب الرمال المترسبة.
- مفيد لحالات تصلب الشرايين والوهن.
- يهدئ الأعصاب.