ماذا يحدث للجسم عند تناول «اللبن الرايب» قبل النوم؟.. 15 فائدة صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

اللبن الرايب نوع من اللبن المخمر، يتم تحضيره من خلال إضافة بكتيريا حمض اللاكتيك إلى الحليب، إذ تتفاعل هذه البكتيريا مع الحليب وتعمل على تخميره، ما يجعله أكثر كثافة وله طعم حامض خفيف.

يمكن تحضير اللبن الرايب من حليب الأبقار أو الأغنام أو الماعز، وهو يعد من المصادر الغذائية المميزة بفضل فوائده الصحية المتعددة، التي تجعله يعزز الهضم ويحتوي على البروبيوتيك، التي تساعد في تحسين التوازن البكتيري في الأمعاء.

ويستهلك اللبن الرايب عادة كوجبة خفيفة أو مكون غذائي في العديد من الأطباق، ويمكن تناوله بمفرده أو مع العسل أو الفواكه.

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللبن الرايب قبل النوم؟

ونصح الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، بتناول اللبن الرايب، تحديدًا قبل النوم أو في ساعات الليل، لما له من فوائد غذائية وصحية كبيرة.

وذكر «العربي» في حديثه لـ«الوطن»، العديد من الفوائد التي يقدمها اللبن الرايب للجسم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تناول اللبن الرايب يساعد على التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن (الكرش).

- يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في الهضم والتخلص من الانتفاخ وتعمل على تطهير المعدة من الفضلات وتخليص الحلق من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة ويفضل تناوله في الليل أو قبل النوم.

- يحرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات، لكونه غني بالكالسيوم الذي يساعد على تحفيز الجسم لحرق الدهون وعدم تكون كميات جديدة منه في حين أن الغذاء قليل الكالسيوم يزيد من أنتاج أنزيمات منتجه للدهون.

- غذاء علاجي في تقليل الإصابة بسرطان القولون لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعي.

- يساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم.

- يقاوم للالتهابات الطفيلية.

- يستطيع خفض ضغط الدم بسبب البروتين الموجود فيه.

- يتوفر فيه الفيتامينات الضرورية للحياة.

- تتركز فائدة اللبن في مادة (اللاكتوز باشيلس)، وهي ميكروب ميكرسكوبي الحجم يهاجم الكائنات غير المرغوب فيها، إذ تطهر الأمعاء وتقضي على ما مقداره 85% من الجراثيم الضارة بها.

- يعد من الأطعمة سهلة الهضم فهو أسهل من الحليب.

- يحتوي على قيمة غذائية عالية فهو أنسب طعام للمسنين.

- له فائدة علاجية وغذائية ووقائية ويزيد المناعة، ويعمل على تقوية الجهاز الهضمي وتعزيز الدورة الدموية.

- يؤخر أعراض الشيخوخة ويزيد من ترطيب البشرة ونضارتها وجمال العينين لمن داوم عليه.

- خط دفاعي قوي يوقف ترسب الكولسترول على جدران الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخ

- يساهم في التجديد الدائم والحيوية الثابتة وجمال المظهر وسلامة الأجهزة من الأمراض.

- يقوي المعدة ويقطع الإسهال ومسكن الحرارة.

- يتلف العصبات القولونية في المعدة والأمعاء.

- مفيد في حالات التهاب الكبد والكلى وضعفهما وتخمرات المعدة حيث أنه طارد للغازات.

- يدر البول ويكافح الحصوات في الكلى ويذيب الرمال المترسبة.

- مفيد لحالات تصلب الشرايين والوهن.

- يهدئ الأعصاب.