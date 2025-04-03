الامارات | «هوليوود» تودع فال كيلمر: لم نعد نقابل مثله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي عن 65 عاماً الممثل الأميركي فال كيلمر الذي اشتهر بفضل أفلام «توب غن» و«باتمان فوريفر» و«ذي دورز»، كما أفادت عائلته أول من أمس. وقالت ابنته مرسيدس كيلمر لصحيفة «نيويورك تايمز» إن والدها توفي جراء معاناته التهاباً رئوياً، موضحة أنه كان مصاباً منذ عام 2014 بسرطان الحنجرة لكنه تعافى منه. وكان كيلمر في الأساس ممثلاً مسرحياً، لكنه بدأ المشاركة في أعمال سينمائية عن طريق تأدية دور مغني روك في فيلم «توب سيكرت» في 1984، وبعد عامين اكتسب شهرة واسعة من خلال أدائه شخصية الطيار المقاتل «آيسمان» في فيلم «توب غن».

وجرى التطرق إلى مرضه في حبكة فيلم «توب غن: مافريك» عام 2022 مع النجم توم كروز. وفي 2021 تناول الفيلم الوثائقي «فال» الذي يستند بشكل رئيس إلى أرشيفه الخاص، مسيرته في هوليوود ثم تراجعه قبل إصابته بهذا السرطان الذي حرمه صوته.

وكتب الممثل الأميركي جوش برولين في منشور عبر «إنستغرام»: «سأفتقدك. لقد كنت شخصاً ذكياً وشجاعاً وشديد الإبداع. لم نعد نقابل حالياً مثل هؤلاء الأشخاص».

وقال المخرج مايكل مان الذي تعامل عام 1995 مع كيلمر في فيلم «هيت» إلى جانب روبرت دي نيرو وآل باتشينو: «بعد أن حارب لسنوات المرض بمعنويات عالية من المحزن جداً تلقي أنباء وفاته».