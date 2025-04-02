الامارات | علماء يخططون لمشروع أكبر لتحطيم الذرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف العلماء في أكبر جهاز لتحطيم الذرات في العالم عن مخطط لخليفة له أكبر بكثير يمكن أن يساعد في حل الألغاز المتبقية في الفيزياء.

ووضعت خطط إنشاء مصادم المستقبل الدائري - وهو عبارة عن حلقة بطول 91 كيلومتراً تقريباً (56.5 ميلاً) على طول الحدود الفرنسية السويسرية وحتى أسفل بحيرة جنيف - التي نشرت مساء أول من أمس، التفاصيل النهائية لمشروع قيد الإعداد منذ نحو عقد من الزمان لدى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن).

وتحدد الدراسة ميزات، مثل المسار المقترح والتأثير البيئي والطموحات العلمية وكُلفة المشروع.

وسيلقي الخبراء المستقلون نظرة قبل أن تقرر الدول الأعضاء في سيرن في عام 2028 ما إذا كانت ستمضي قدماً في المشروع الذي بدأ منتصف أربعينات القرن الجاري بكُلفة تبلغ 14 مليار فرنك سويسري (نحو 16 مليار دولار).