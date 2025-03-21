صيحات جمالية على طريقة نجمة المسلسل الرمضاني "الأميرة" ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 11:57 صباحاً - عندما نتحدث عن الأناقة والجمال، لا يمكننا تجاهل النجمة ياسمين صبري، التي تعرف بجاذبيتها الطاغية وإطلالاتها الجمالية التي تجمع بين الأناقة العصرية والفخامة الكلاسيكية، مما جعلها واحدة من أكثر النجمات العربيات تأثيراً في عالم الجمال. منذ ظهورها على الساحة الفنية، استطاعت أن تخطف الأنظار بجاذبيتها، ليس فقط بفضل ملامحها المتناسقة، ولكن أيضاً من خلال أسلوبها الجمالي الذي يمزج بين البساطة والرقي. من المكياج الناعم الذي يبرز ملامحها الطبيعية، إلى المكياج السموكي الذي يعزز جاذبيتها وأنوثتها، وصولاً لتسريحات الشعر الأنيقة والعصرية، التي تعكس طابعها الملكي، كل هذه التفاصيل جعلتها نموذجاً يحتذى به في عالم الجمال. ومع تألقها في مسلسل "الأميرة"، ازدادت شعبية أسلوبها الجمالي، حيث ظهرت بإطلالات تعكس ثقة المرأة العصرية، مع لمسات مكياج متقنة، وبشرة مشرقة وصحية، وتسريحات شعر أنيقة، تعكس رقيها ونعومتها.

في الآتي، "الخليج 365" تستعرض لكِ صيحات جمالية على طريقة نجمة مسلسل "الأميرة" ياسمين صبري، التي جمعت بين الكلاسيكية والعصرية في آن واحد.

ياسمين صبري بمكياج سموكي ناعم وتسريحة الكعكة الفوضوية

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تألقت النجمة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها خلال كواليس مسلسلها "الأميرة"، بإطلالة جمالية خطفت الأنظار، حيث جمعت بين المكياج الكلاسيكي الساحر والتسريحة الأنيقة التي تعكس فخامة ورقي شخصيتها. اعتمدت ياسمين مكياجاً أنثوياً راقياً برز ملامحها الجذابة، ارتكز على بشرة متوهجة، ومكياج عيون سموكي ناعم بتدرجات الظلال الترابية على كامل الجفون العلوية، مع خط أيلاينر أسود ناعم طول خط الجفون العلوية والسفلية، مسحوبًا إلى زاوية العين الخارجية، وتكثيف الرموش بالماسكرا. وبرزت عظمتا وجنتيها ببلاشر وردي، مع لمسات من الهايلايتر عند عظمة الخدين، وجسر الأنف، لمنح الإطلالة إشراقة خفيفة. أما أحمر الشفاه، اختارته بلون مشمشي مع لمسة من اللمعان الخفيف لإضفاء حجم وشكل مثاليين، إلى جانب تحديد الشفاه بقلم محدد الشفاه بلون أغمق بدرجة.

وأنهت إطلالتها الجذابة، بتسريحة الكعكة المرفوعة بأسلوب فوضوي، مع الفرق الوسطي للغرة المسحوبة إلى الخلف، وإسدال خصلتي شعر ناعمتين على جانبي وجهها. وعززت من جمال تسريحة شعرها، من خلال تزيينها بوردة بيضاء على الجنب.

ياسمين صبري بمكياج عيون سموكي قوي وتسريحة ناعمة وانسيابية

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في إطلالة أنيقة، تجمع بين الجرأة والنعمة في آن واحد، تألقت النجمة ياسمين صبري بمكياج سموكي أنيق وتسريحة شعر منسدلة بلمسات ناعمة، مما عزز من جمالها الجذاب والراقي. ارتكز مكياجها على إبراز عينيها الجذابتين بلمسات دراماتيكية مميزة، من خلال تطبيق الظلال بتدرجات اللون الوردي على كامل الجفون الثابتة، وتظليل الجفون المتحركة بتدرجات الظلال الترابية، إلى جانب رسم خط بارز من الأيلاينر الأسود على طول خط الجفون العلوية، ومده إلى زاوية العين الخارجية. وتحديد خط الجفون السفلية بقلم من الكحل الأبيض، مع لمسات من الشيمر عند زوايا العين الداخلية، مما عزز من إشراقة العين. أما الرموش، تم تكثيفها وتطويلها بالماسكرا. وطبقت البلاشر الوردي عند أعلى عظمتي الخدين، وأحمر الشفاه بدرجات النيود الوردي، مع تحديد الشفاه بمحدد الشفاه بلون أغمق بدرجة، ما منحها مظهراً أنثوياً جذاباً تناغم من قوة مكياج العيون.

واختارت ياسمين صبري تسريحة شعر ناعمة وانسيابية، حيث تركت شعرها الطويل المفرود ينسدل على كتفيها بأسلوب طبيعي جذاب، مع تموجات خفيفة منحتها لمسة فخامة.

ياسمين صبري بمكياج مونوكروم مشمشي وتسريحة مموجة

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تحرص النجمة ياسمين صبري على اختيار صيحات جمالية، تبرز جمالها وتعزز من جاذبيتها. وفي إطلالة تليق بنجمات هوليوود، تألقت ياسمين بمكياج مونوكروم باللون المشمشي، يعكس الفخامة والرقي والأنوثة في آن واحد. اعتمد مكياجها على بشرة متوهجة بلسمات دافئة، مع لمسات كونتور بارزة لإبراز ملامح الوجه، مع تطبيق الهايلايتر الناعم على عظمتي الخدين، وجسر الأنف، لإضفاء إشراقة طبيعية. أما العيون، تم تظليل جفون العيون بظلال مشمشي دافئ، مع تحديد العين بخط أيلاينر أسود ناعم، ما ساهم في إبراز شكل العين بطريقة أنثوية راقية، إلى جانب تكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. وأنهت مكياجها ببلاشر باللون المشمشي الدافئ، وأحمر الشفاه باللون النيود مع تحديد الشفاه بقلم محدد الشفاه باللون البني، ما أضاف حجماً ممتلئاً للشفاه.

أما تسريحة شعرها، فقد اختارتها مموجة بتموجات عريضة، منسدلة بأسلوب طبيعي وأنيق مع فرق وسطي للغرة، مما عزز من فخامة الإطلالة وأضفى عليها لمسة كلاسيكية راقية.

ياسمين صبري بمكياج سموكي بنفسجي وتسريحة شعر الكعكة

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تُعرف ياسمين صبري بإطلالاتها الجمالية الراقية التي تمزج بين الجرأة والأنوثة، وكان المكياج السموكي المشرق أحد أبرز اختياراتها التي تعكس أسلوبها الفاخر والمتجدد. يتميز هذا اللوك، بمزيج متناغم بين الظلال الداكنة والتدرجات البنفسجي المشرق على كامل الجفون العلوية، مما عزز من عمق النظرة وسحرها. وتحديد العينين بخط بارز من الأيلاينر الأسود عند زاوية العين الداخلية حتى نهاية العين الخارجية بأسلوب بأسلوب عين القطة لإبراز شكل العين بطريقة أنيقة، وتكثيف وتطويل الرموش الماسكرا. أما البشرة فبدت متوهجة بلمسات وردية من البلاشر المشرق على الخدود، والشفاه بلون وردي مات، تناغم مع اللمسات الوردية الناعمة على البشرة.

أما تسريحة الشعر، فقد اختارت كعكة مرتفعة كلاسيكية مع خصلات أمامية منسدلة، مما أضفى على الإطلالة لمسة أنثوية أنيقة. هذه التسريحة برزت جمال ملامحها بأسلوب أنثوية وجذاب.

ياسمين صبري بالأيلاينر الأسود الحاد وتسريحة ويفي

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لطالما تميزت ياسمين صبري بإطلالاتها الجمالية الراقية التي تجمع بين الفخامة والأنوثة، ويعد الأيلاينر الأسود المسحوب من أبرز لمساتها الجمالية التي تعزز من جاذبية عينيها بأسلوب درامي أنيق. وفي إطلالة فاتنة، اختارت ياسمين مكياج عيون بارز، يعتمد على ابراز جمال عينيها، من خلال تظليل الجفون العلوية بتدرجات الظلال الوردي الخافت، وتحديد عينيها بخط بارز من الأيلاينر الأسود، يمتد بسلاسة لتعزيز مظهر العيون بدءاً من زاوية العين الداخلية حتى نهاية العين الخارجية، مع تكثيف الرموش بالماسكرا. أما مكياج البشرة، بدا متوهجاً بلمسة مخملية، مع لمسات هايلايتر خفيف على نقاط الإضاءة في الوجه، والبلاشر الوردي ناعم على الوجنتين:،مما أضفى إشراقة شبابية متوهجة. وأنهت مكياجها بأحمر شفاه باللون الوردي الفاتح مع لمسة غلوس، لإبراز امتلاء الشفاه ومنحها مظهراً طبيعياً مشرقاً.

وزينت شعرها الأسود الطويل، بتسريحة ويفي بتموجات عريضة، مع الفرق الجانبي للغرة، مما أضفى عليها لمسة كلاسيكية راقية تتناسب مع المكياج الأنثوي.

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ياسمين صبري بأحمر شفاه جريء وتسريحة الكعكة المنخفضة المشدودة

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تألقت ياسمين صبري بإطلالة ملكية ساحرة، حيث اختارت أحمر شفاه جريئاً بتدرجات الأحمر المخملي، الذي عزز من أنوثتها وجاذبيتها بأسلوب مستوحى من إطلالات النجمات الكلاسيكيات. يتميز هذا المكياج بمزيج مثالي بين الشفاه الجريئة ومكياج العيون المحدد بالأيلاينر، مما يخلق توازناً أنيقاً بين الجرأة والرقي. ارتكز مكياجها على تظليل الجفون العلوية بتدرجات الظلال الترابية الدافئة بأسلوب مموه، تناغم مع الأيلاينر الناعم على طول خط الجفون المتحركة، لإضفاء عمق لنظرة ساحرة. مع التركيز على الرموش الطويلة والكثيفة. بالنسبة لمكياج البشرة، بدا مطفياً مع لمسات هايلايتر خفيفة، لتسليط الضوء على عظمتي الخد وجسر الأنف وإضفاء توهج طبيعي. وزينت شفاهها بأحمر شفاه باللون الأحمر المخملي، وهو اللمسة الأبرز في إطلالتها، مما عزز من الأنوثة والفخامة.

واعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة الأنيقة مع فرق وسطي مشدود، وهي تسريحة تعكس الفخامة والبساطة في آنٍ واحد. هذه التسريحة برزت تفاصيل المكياج القوي وعززت من جمالها وأنوثتها.