ليه لازم نضيف البروتين في السحور؟.. سر الطاقة والشبع في الصيام

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول البروتين خلال السحور يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من الجوع والإرهاق أثناء الصيام، كما أنه يبطئ عملية الهضم، ويساعد في استقرار مستويات الطاقة على مدار اليوم، ويدعم وظائف الجسم الأساسية مثل إنتاج الإنزيمات والهرمونات، بالإضافة إلى ذلك، فإن البروتين يساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية خلال فترة الصيام، كما يساهم في استقرار مستويات السكر في الدم ويمنع انخفاضه الحاد.

ليه لازم تضيف البروتين في سحورك؟.. أعرف سر الطاقة والشبع في الصيام

أكد خبراء التغذية أن تناول البروتين في وجبة السحور يعد عنصرًا أساسيًا في دعم القدرة على الصيام لساعات طويلة دون الشعور بالإرهاق، إذ يساعد البروتين في تقليل سرعة الهضم، ما يؤدي إلى الشعور بالشبع لفترة أطول، بحسب أخصائية التغذية العلاجية دكتور شيماء خفاجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحة أن البروتين يساهم في الحفاظ على الكتلة العضلية خلال فترة الصيام، ويُنصح بتضمين مصادر بروتين متوازنة بين الحيوانية والنباتية لضمان إمداد الجسم بجميع الأحماض الأمينية الأساسية والعناصر الغذائية الضرورية.

مصادر البروتين الحيواني في السحور

أشارت دكتور شيماء خفاجي، إلى أن البروتينات الحيوانية تعتبر من أهم الخيارات التي توفر كمية عالية من الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة للحفاظ على نشاط الجسم، ومن أبرزها:

البيض، فهوغني بالبروتين عالي الجودة، كما يحتوي على دهون صحية تمنح الجسم طاقة تدوم لساعات طويلة.

الزبادي واللبن الرائب، لأنهما يعززان صحة الجهاز الهضمي، ويمدان الجسم بالكالسيوم والبروتين اللازمين للحفاظ على العظام والعضلات.

الجبن القريش، تعتبر مصدر رائع للبروتين قليل الدسم، ويساعد في تعزيز الشبع وتقليل فقدان العضلات أثناء الصيام.

اللحوم الحمراء قليلة الدهون والدواجن المشوية، إذ توفر نسبة عالية من البروتين، بالإضافة إلى الحديد الضروري للوقاية من فقر الدم.

الأسماك المشوية مثل السلمون والتونة، لأنها تحتوي على البروتين وأحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب والدماغ.

مصادر البروتين النباتي لتعزيز الشبع

وعلى الرغم من أن البروتين الحيواني يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية، إلا أن البروتين النباتي يُشكل دورًا مهمًا في وجبة السحور، خاصة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية، أن أبرز مصادر البروتين النباتي تشمل:

الفول المدمس، من أشهر أطعمة السحور، إذ يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف التي تعزز الشعور بالشبع.

العدس المطهو، فهو غني بالبروتين النباتي والحديد، ما يساهم في تقليل الشعور بالإرهاق أثناء الصيام.

الحمص المسلوق، حيث يوفر البروتين والألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالامتلاء.

الشوفان بالمكسرات، تُعد مصدر متكامل للبروتين والكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة المستدامة.

زبدة الفول السوداني والمكسرات، لأنها غنية بالبروتين والدهون الصحية، وتساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة خلال اليوم.

وأكدت أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول البروتين في السحور يقلل من فقدان العضلات أثناء الصيام، مشيرة إلى أن الجمع بين البروتينات الحيوانية والنباتية يضمن تغذية متكاملة للجسم، وأضافت أن تناول وجبة سحور متوازنة، تشمل البروتين الصحي مع الدهون المفيدة مثل زيت الزيتون والمكسرات، يساهم في استقرار مستويات السكر في الدم، مما يقلل من نوبات الجوع المفاجئة.

وشددت على ضرورة تجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم والسكريات في السحور، لأنها تؤدي إلى الشعور بالعطش والإرهاق أثناء الصيام، وأوصت بتناول الزبادي أو اللبن الرائب كمصدر للبروتين لتعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقليل مشاكل عسر الهضم خلال ساعات الصيام.

تناول سحور متوازن للحفاظ على النشاط

يؤثر اختيار الأطعمة في السحور بشكل كبير على مستوى الطاقة والنشاط خلال ساعات الصيام، إذ يُفضل تجنب الأطعمة المصنعة والمقلية، واستبدالها بمصادر البروتين الصحي مع الألياف والدهون الصحية لضمان وجبة متكاملة ومتوازنة، كما يُنصح بشرب كميات كافية من الماء والسوائل الطبيعية للحفاظ على الترطيب ومنع الشعور بالجفاف أثناء الصيام.